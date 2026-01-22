Реклама

Наука и техника
10:39, 22 января 2026Наука и техника

Раскрыто лучшее место жительства для здоровья сердца и сосудов

EE: Жители мест с большим числом деревьев имеют меньший риск проблем с сердцем
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жизнь в районах с большим количеством деревьев связана с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты масштабного исследования в журнале Environmental Epidemiology (EE). При этом другие виды городской зелени — прежде всего газоны и кустарники — не только не показали защитного эффекта, но оказались связаны с повышенным риском заболеваний сердца.

Исследование охватило почти два десятилетия наблюдений и объединило медицинские данные с анализом городской среды. С помощью алгоритмов машинного обучения ученые обработали более 350 миллионов изображений улиц, чтобы оценить, сколько деревьев, травы и других зеленых элементов окружает жилье участников. Затем эти показатели сопоставили с данными о развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Оказалось, что более высокая доля деревьев рядом с домом ассоциируется со снижением риска примерно на 4 процента, тогда как преобладание газонов — с его увеличением примерно на 6 процентов.

Авторы отмечают, что разница может быть связана с экологическими функциями разных типов зелени. Деревья эффективнее охлаждают городской воздух, снижают уровень шума и фильтруют загрязнения, включая мелкие частицы и выхлопные газы. Газоны же нередко требуют регулярного кошения и применения пестицидов, что может ухудшать качество воздуха и нивелировать потенциальную пользу от «озеленения».

По мнению исследователей, результаты показывают, что для здоровья сердца важно не просто наличие зеленых зон, а их структура. Городская политика, ориентированная на сохранение зрелых деревьев, может дать больший профилактический эффект, чем формальное увеличение площади зеленых насаждений за счет газонов.

Ранее ученые раскрыли связь приема рыбьего жира и риска проблем с сердцем.

