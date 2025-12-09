Названа связь приема рыбьего жира и риска проблем с сердцем

NEJM: Рыбий жир снижает риск сердечно-сосудистых событий при диализе

Ежедневный прием рыбьего жира почти наполовину снижает риск тяжелых сердечно-сосудистых событий у людей, проходящих диализ. К такому выводу пришли исследователи крупнейшего международного клинического проекта PISCES, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследование включили 1 228 пациентов из 26 центров в Австралии и Канаде. Участники, получавшие по 4 грамма рыбьего жира в день (источник активных кислот EPA и DHA), сталкивались с инфарктами, инсультами, сердечной смертью и сосудистыми ампутациями на 43 процента реже, чем пациенты на плацебо. Исследователи отмечают, что у людей на диализе уровни EPA и DHA обычно значительно ниже нормы, что может объяснять выраженный защитный эффект.

При этом ученые подчеркивают: полученные данные справедливы только для пациентов с почечной недостаточностью на гемодиализе. Переносить эти выводы на здоровых людей или другие группы пациентов нельзя.

