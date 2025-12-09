Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:46, 9 декабря 2025Наука и техника

Названа связь приема рыбьего жира и риска проблем с сердцем

NEJM: Рыбий жир снижает риск сердечно-сосудистых событий при диализе
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ежедневный прием рыбьего жира почти наполовину снижает риск тяжелых сердечно-сосудистых событий у людей, проходящих диализ. К такому выводу пришли исследователи крупнейшего международного клинического проекта PISCES, результаты которого опубликованы в New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследование включили 1 228 пациентов из 26 центров в Австралии и Канаде. Участники, получавшие по 4 грамма рыбьего жира в день (источник активных кислот EPA и DHA), сталкивались с инфарктами, инсультами, сердечной смертью и сосудистыми ампутациями на 43 процента реже, чем пациенты на плацебо. Исследователи отмечают, что у людей на диализе уровни EPA и DHA обычно значительно ниже нормы, что может объяснять выраженный защитный эффект.

При этом ученые подчеркивают: полученные данные справедливы только для пациентов с почечной недостаточностью на гемодиализе. Переносить эти выводы на здоровых людей или другие группы пациентов нельзя.

В октябре ученые выяснили, что сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон снижает воспаление значительно эффективнее, чем омега-3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Найдены фрагменты упавшего под Иваново Ан-22

    НАК рассказал о количестве задержанных боевиков и их пособников в 2025 году в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok