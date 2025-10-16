Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:43, 16 октября 2025Наука и техника

Назван более эффективный аналог омега-3 для защиты от воспалений

JTM: Сочетание ферментированного кефира и клетчатки снижает воспаление
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom  

Ученые из Университета Ноттингема обнаружили, что сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон снижает воспаление в организме эффективнее, чем популярные добавки с омега-3 или пребиотики по отдельности. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Translational Medicine (JTM), показали: именно «синбиотик» — комбинация живых микроорганизмов и питательной клетчатки — оказывает самое выраженное противовоспалительное действие.

В течение шести недель добровольцы принимали либо омега-3, либо клетчатку, либо смесь кефира с пребиотиками. Только последняя группа показала заметное снижение воспалительных белков в крови и улучшение общего состояния. Ученые объясняют эффект тем, что клетчатка питает полезные микроорганизмы, усиливая их способность вырабатывать метаболиты, такие как бутират, которые регулируют работу иммунной системы.

По словам авторов, этот подход открывает новые возможности профилактики хронических воспалительных заболеваний — от сердечно-сосудистых до метаболических. Следующий этап исследований покажет, насколько эффективно сочетание кефира и клетчатки помогает пациентам с уже существующими нарушениями.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кефира может снижать риск кариеса и воспаления десен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали Крым

    Создан смартфон с роборукой

    На Западе указали на фатальную ошибку Зеленского

    В российском городе мужчина склонял детей к наркотикам и насиловал

    Врач сравнила вред от сигарет и вейпов

    Миранчук сравнил атмосферу на стадионах в США и России

    47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

    Кладоискатель-новичок нашел королевский медальон за 369 миллионов рублей

    Ведущая экономика Евросоюза продолжила слабеть

    В российских регионах повысят налог из-за богатеющего населения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости