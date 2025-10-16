Назван более эффективный аналог омега-3 для защиты от воспалений

JTM: Сочетание ферментированного кефира и клетчатки снижает воспаление

Ученые из Университета Ноттингема обнаружили, что сочетание ферментированного кефира и пищевых волокон снижает воспаление в организме эффективнее, чем популярные добавки с омега-3 или пребиотики по отдельности. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Translational Medicine (JTM), показали: именно «синбиотик» — комбинация живых микроорганизмов и питательной клетчатки — оказывает самое выраженное противовоспалительное действие.

В течение шести недель добровольцы принимали либо омега-3, либо клетчатку, либо смесь кефира с пребиотиками. Только последняя группа показала заметное снижение воспалительных белков в крови и улучшение общего состояния. Ученые объясняют эффект тем, что клетчатка питает полезные микроорганизмы, усиливая их способность вырабатывать метаболиты, такие как бутират, которые регулируют работу иммунной системы.

По словам авторов, этот подход открывает новые возможности профилактики хронических воспалительных заболеваний — от сердечно-сосудистых до метаболических. Следующий этап исследований покажет, насколько эффективно сочетание кефира и клетчатки помогает пациентам с уже существующими нарушениями.

Ранее стало известно, что регулярное употребление кефира может снижать риск кариеса и воспаления десен.