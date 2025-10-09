Привычный молочный продукт оказался защитником от кариеса

Dentistry Journal: Кефир помогает снижать риск кариеса и воспаления десен

Кефир может помогать снижать риск кариеса и воспаления десен за счет воздействия на микрофлору полости рта. Об этом говорится в обзорной работе, опубликованной в журнале Dentistry Journal. Оказалось, регулярное употребление кефира уменьшало количество Streptococcus mutans — ключевых «кариесогенных» бактерий, ослабляло образование зубного налета и улучшало показатели при пародонтите. В одном из исследований эффект по снижению S. mutans оказался сопоставим с полосканием фторидом натрия.

Предполагаемый механизм — пробиотическое действие микроорганизмов кефира (в первую очередь лактобацилл и бифидобактерий), которые конкурируют с патогенами, вырабатывают органические кислоты и антимикробные соединения, стабилизируя экосистему полости рта.

Авторы подчеркивают, что данные пока неоднородны: различались виды кефира, состав культур, дозировки (от 100 до 250 мл в день) и длительность курсов. Большинство исследований — короткие и малые по выборке, а стандартизированных протоколов нет. Поэтому говорить о кефире как о «лечении» рано — это потенциальная вспомогательная мера к базовой гигиене, фторсодержащим средствам и терапии у стоматолога.

Важно и то, что кефир — живой ферментированный продукт. У иммунокомпрометированных пациентов любые пробиотики требуют осторожности и консультации врача.

В июне ученые сообщили, что частое употребление молока, кефира и йогурта — снижает риск переломов у определенной группы людей.