Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:38, 9 октября 2025Наука и техника

Привычный молочный продукт оказался защитником от кариеса

Dentistry Journal: Кефир помогает снижать риск кариеса и воспаления десен
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Кефир может помогать снижать риск кариеса и воспаления десен за счет воздействия на микрофлору полости рта. Об этом говорится в обзорной работе, опубликованной в журнале Dentistry Journal. Оказалось, регулярное употребление кефира уменьшало количество Streptococcus mutans — ключевых «кариесогенных» бактерий, ослабляло образование зубного налета и улучшало показатели при пародонтите. В одном из исследований эффект по снижению S. mutans оказался сопоставим с полосканием фторидом натрия.

Предполагаемый механизм — пробиотическое действие микроорганизмов кефира (в первую очередь лактобацилл и бифидобактерий), которые конкурируют с патогенами, вырабатывают органические кислоты и антимикробные соединения, стабилизируя экосистему полости рта.

Материалы по теме:
Как приготовить шарлотку на кефире? Лучшие рецепты — от классического в духовке и мультиварке до диетического
Как приготовить шарлотку на кефире?Лучшие рецепты — от классического в духовке и мультиварке до диетического
14 августа 2025
Кефир: польза и вред, калорийность, помощь при похудении
Кефир:польза и вред, калорийность, помощь при похудении
7 ноября 2024

Авторы подчеркивают, что данные пока неоднородны: различались виды кефира, состав культур, дозировки (от 100 до 250 мл в день) и длительность курсов. Большинство исследований — короткие и малые по выборке, а стандартизированных протоколов нет. Поэтому говорить о кефире как о «лечении» рано — это потенциальная вспомогательная мера к базовой гигиене, фторсодержащим средствам и терапии у стоматолога.

Важно и то, что кефир — живой ферментированный продукт. У иммунокомпрометированных пациентов любые пробиотики требуют осторожности и консультации врача.

В июне ученые сообщили, что частое употребление молока, кефира и йогурта — снижает риск переломов у определенной группы людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прогремело более 20 взрывов». Россия нанесла мощный удар «Геранями» по порту в Одесской области. Атака попала на видео

    Россиянам раскрыли простой способ стать популярнее блогеров

    Российский таксист избил шедшего в школу подростка

    Тигры растерзали двух мужчин в одном заповеднике

    Испанцев предупредили о риске блэкаута

    Россия подписала с Таджикистаном договоры по развитию трудовой миграции

    Европарламент призвал сбивать российские самолеты в воздушном пространстве ЕС

    Классика отечественного автопрома оказалась не по зубам угонщикам

    Cамая дорогая компания Азии добилась резкого роста продаж

    В России сообщили о продолжении контактов с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости