Названа повестка очередного экстренного саммита ЕС

Новый экстренный саммит Евросоюза (ЕС) состоится 12 февраля для того, чтобы обсудить возможности укрепления единого рынка ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита по Гренландии, заявление опубликовано на официальном сайте объединения.
Кошта отметил, что предстоящая встреча станет настоящим стратегическим мозговым штурмом, посвященным укреплению единого рынка в новом геоэкономическом контексте.
«Европейский союз нацелен на реализацию амбициозной программы для наших граждан: в области обороны, конкурентоспособности, построения более стратегически автономной Европы», — заключил Антониу Кошта.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с массажным салоном, в котором надо кое-что поменять.