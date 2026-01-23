Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:20, 23 января 2026Мир

Названа повестка очередного экстренного саммита ЕС

Кошта: Саммит ЕС состоится 12 февраля, на нем обсудят укрепление единого рынка
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Новый экстренный саммит Евросоюза (ЕС) состоится 12 февраля для того, чтобы обсудить возможности укрепления единого рынка ЕС. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам саммита по Гренландии, заявление опубликовано на официальном сайте объединения.

Кошта отметил, что предстоящая встреча станет настоящим стратегическим мозговым штурмом, посвященным укреплению единого рынка в новом геоэкономическом контексте.

«Европейский союз нацелен на реализацию амбициозной программы для наших граждан: в области обороны, конкурентоспособности, построения более стратегически автономной Европы», — заключил Антониу Кошта.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с массажным салоном, в котором надо кое-что поменять.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    В России рассказали о курсе доллара на 2026 год

    Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

    Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

    Названа настоящая цель Совета мира Трампа

    Трамп отозвал приглашение в Совет мира для одного западного политика

    Трамп раскрыл один сложный нюанс в решении конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok