23:42, 22 января 2026

Фицо сравнил ЕС с массажным салоном

Фицо сравнил ЕС с массажным салоном, где нужно менять не кровати, а сотрудников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сравнил Евросоюз с массажным салоном, для эффективной работы которого надо менять не кровати, а сотрудников. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С позиции Словакии, которая не является ни большой, ни сильной, я буду бороться за сильный Евросоюз. За такой союз, который будет сильным и справедливым, который будет способен независимо выражать свое мнение», — отметил политик.

По мнению Фицо, к Европейскому союзу применимо то, что и к массажному салону, если у него что-то не получается, то поменять кровати недостаточно, нужно поменять персонал». Политик добавил, что на текущий момент ЕС руководствуется лишь ненавистью к России, а в его руководстве не могут быть люди, с которыми мировые игроки не хотят встречаться.

До этого Роберт Фицо заявил, что лидеры Европейского союза, ранее запрещавшие поддерживать контакты с Россией, теперь говорят о диалоге с Москвой. Словацкий премьер на днях провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в американской администрации проявляют интерес к позиции Братиславы по отношению к конфликту на Украине.

До этого Роберт Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По его мнению, она не может реагировать на происходящий в мире кризис.

