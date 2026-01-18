Реклама

В стране НАТО обвинили лидеров ЕС в лицемерии и сравнили с попугаями

Премьер Словакии Фицо: Запрещавший контакты с РФ ЕС теперь говорит о диалоге
Виктория Кондратьева
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Лидеры Европейского союза (ЕС), ранее запрещавшие поддерживать контакты с Россией, теперь говорят о диалоге с Москвой. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передают «Известия».

«Всего несколько месяцев назад некоторые государства — члены ЕС запрещали мне пролетать над их территориями и отпраздновать победу над фашизмом в Москве. Сегодня тысячи людей говорят о необходимости вести диалог с Москвой и президентом Путиным», — подчеркнул он.

Словацкий премьер проводил встречу с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в американской администрации проявляют интерес к позиции Братиславы по отношению к конфликту на Украине, в отличие от «брюссельских попугаев» — так политик назвал руководство Евросоюза.

Ранее Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. По его мнению, она не может реагировать на происходящий в мире кризис.

