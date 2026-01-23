В России признали нехватку специалистов в судостроении

Глава Морской коллегии Патрушев признал нехватку IT-специалистов в судостроении

Российская судостроительная отрасль сталкивается с нехваткой квалифицированных IT-специалистов, то есть тех, кто сочетает глубокие инженерные знания с навыками работы с современными цифровыми технологиями. Об этом на совещании Санкт-Петербургского морского технического университета рассказал председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает «Интерфакс».

По его мнению, для решения проблемы нужно разработать стратегию по совершенствованию российской системы образования, а также попробовать переподготовить имеющийся персонал.

Работодатели отмечают, что у выпускников профильных учебных заведений не хватает практических навыков. Только 10-15 процентов студентов технических специальностей имеют возможность пройти стажировку на производстве. В то же время айтишники не понимают специфику судостроения, так как не имеют инженерного образования.

Патрушев признал, что проблемой остаются относительно невысокие зарплаты в судостроении и тяжелые условия работы, не привлекающие молодежь, которая сравнивает их с коммерческим IT-сектором. Самый значительный дефицит, указал он, наблюдается в прибрежных городах — это Санкт-Петербург, Северодвинск, Владивосток и Калининград.

В мае 2024 года глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сравнил посещение российских верфей с экскурсией в историческом музее из-за древности представленного там оборудования и самих сооружений.