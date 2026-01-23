Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:49, 23 января 2026Из жизни

Огромные киты-убийцы окружили лодку с женщинами и попали на видео

Косатки окружили лодку с женщинами в Атлантическом океане и попали на видео
Никита Савин
Никита Савин

Косатки, которых также называют китами-убийцами, в Атлантическом океане окружили гребную лодку с тремя женщинами. На видео обратило внимание издание Need To Know.

Три огромные косатки подплыли к лодке участниц соревнования The World's Toughest Row. В этом состязании спортсмены должны преодолеть почти 5000 километров от Канарских островов до Антигуа на восьмиметровой весельной лодке. Киты-убийцы заинтересовались судном с женским экипажем, в который входили британки Клэр О’Рейли и Рози Тонг и австралийка Мел Джарман.

«Они подошли прямо к лодке. Я имею в виду вплотную. Две с одной стороны и одна с другой. Они касались носа лодки, но не пытались сбить ее с курса. Им было просто любопытно», — описала встречу с животными О’Рейли.

При этом британка отметила, что, если бы косатки решили напасть на лодку, с ними вряд ли удалось бы справиться. Однако встреча прошла мирно. О’Рейли также рассказала, что за время путешествия они видели в океане атлантических марлинов и тунцов. Кроме того, одну из спортсменок ужалила медуза. Тем не менее их путешествие закончилось благополучно.

В декабре 2025 года сообщалось, что косатки в очередной раз напали на яхту и вывели ее из строя. Это произошло у берегов Португалии.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

С мая 2020 года зафиксировано более 500 подобных инцидентов у Иберийского полуострова. Особенную озабоченность специалистов вызывает то, что поведение косаток явно изменилось — они стали целенаправленно атаковать рулевые механизмы, демонстрируя необычную скоординированность действий. Ведущий морской биолог Алекс Зербини, председатель научного комитета Международной китобойной комиссии, считает такое поведение «новой культурной традицией» косаток или «временной причудой», не имеющей очевидной адаптивной цели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Многодетная россиянка перевела миллион на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok