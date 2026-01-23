Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

В Нижнем Новгороде подъезд дома заволокло паром из-за прорыва трубы

Подъезд жилого дома в Нижнем Новгороде превратился в хаммам после коммунальной аварии. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

Авария произошла в доме на улице Усилова. Из-за прорыва трубы кипяток заполнил подвал, а подъезд заволокло густым паром. Жильцы обратились в «Домоуправляющую компанию Нижегородского района» (ДУК), представители которой направили их в «Нижновтеплоэнерго». Там, в свою очередь, посоветовали снова обратиться в ДУК.

В результате жильцам удалось добиться, чтобы бригада «Нижновтеплоэнерго» приехала и устранила неполадки. Трубу обещают починить до 23:00 пятницы, 23 января.

