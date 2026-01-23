Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:08, 23 января 2026Экономика

Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

В Нижнем Новгороде подъезд дома заволокло паром из-за прорыва трубы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Подъезд жилого дома в Нижнем Новгороде превратился в хаммам после коммунальной аварии. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Ni Mash.

Авария произошла в доме на улице Усилова. Из-за прорыва трубы кипяток заполнил подвал, а подъезд заволокло густым паром. Жильцы обратились в «Домоуправляющую компанию Нижегородского района» (ДУК), представители которой направили их в «Нижновтеплоэнерго». Там, в свою очередь, посоветовали снова обратиться в ДУК.

В результате жильцам удалось добиться, чтобы бригада «Нижновтеплоэнерго» приехала и устранила неполадки. Трубу обещают починить до 23:00 пятницы, 23 января.

Ранее сообщалось, что элитный ЖК MOD девелопера MR Group в Москве начал разваливаться спустя менее года после сдачи. Жильцы жалуются на шатающиеся стены, плесень и зазоры в оконных рамах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Друга Зеленского заподозрили в работе на Россию

    Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

    Появилась версия о влиянии мошенников на объявившего о похищении российского подростка

    На Западе оценили эскорт российских ракетоносцев

    Россияне стали чаще перепродавать подарки

    Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

    В Москве замерзла Останкинская башня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok