11:12, 23 января 2026Из жизни

Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

В США 77-летний мужчина с болезнью Альцгеймера второй раз сыграл свадьбу с женой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

77-летний житель США Майкл О'Рейли с диагностированной болезнью Альцгеймера повторно сыграл свадьбу с женой. Об этом пишет Berkeleyside.

О'Рейли впервые женился на Линде Фельдман в 1987 году. Они провели скромную церемонию в гостиной и стали вместе воспитывать троих детей от предыдущих браков. Мужчина был талантливым юристом: он работал заместителем генерального прокурора США, окружным прокурором и преподавал право. Все это ему пришлось оставить в 2019 году, когда ему диагностировали деменцию.

С тех пор О'Рейли жил в доме престарелых, и 78-летняя Фельдман регулярно его навещала. Часто люди с болезнью Альцгеймера забывают близких, но пожилой мужчина продолжал узнавать Фельдман и каждый раз признавался ей в любви. Единственное, о чем он не помнил, — что они уже женаты, поэтому однажды снова попросил ее руки и сердца.

Повторную церемонию бракосочетания организовали прямо в доме престарелых. Фельдман пригласила на свадьбу друзей и родственников. Сначала О'Рейли выглядел растерянным и не совсем понимал, что происходит, но в конце концов принес любимой клятву верности и даже смог повеселиться на празднике.

«Это праздник в честь любви, — заявил директор дома престарелых. — Независимо от причины, по которой собрались все эти люди, с когнитивными нарушениями или нет. Это про любовь».

Ранее сообщалось, что в американском городе Хопуэлл пожилые супруги сыграли свадьбу мечты на 70-ю годовщину брака. «Спустя все эти годы я все еще люблю его, дорожу им и ценю все, что он сделал для меня», — призналась 90-летняя женщина.

    Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

