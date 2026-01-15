91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу мечты спустя 70 лет брака

В США 91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу в церкви

В городе Хопуэлл, США, 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу мечты на 70-ю годовщину их брака. Об этом сообщает WTVR.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 1950-х годах на катке. Вскоре у них начался роман, и они поженились, когда им было 21 и 20. Тогда мужчина и женщина просто расписались и не стали устраивать никакой церемонии.

В 2026 году друзья и родственники супругов решили, что им нужна настоящая свадьба. Они организовали ее в церкви. Фрэнсис и Гарольд принесли друг другу клятвы в любви и верности перед алтарем.

«Спустя все эти годы я все еще люблю его, дорожу им и ценю все, что он сделал для меня», — призналась Фрэнсис. На церемонии у супругов спросили, как добиться такого же крепкого брака. «Выбирайте правильного человека, с которым проведете остаток жизни, и второе, не менее важное, — поставьте Бога на первое место», — ответили они.

