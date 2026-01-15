Реклама

Из жизни
16:04, 15 января 2026

91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу мечты спустя 70 лет брака

В США 91-летний мужчина и 90-летняя женщина сыграли свадьбу в церкви
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: TorriPhoto / Shutterstock / Fotodom

В городе Хопуэлл, США, 91-летний Гарольд Пью и 90-летняя Фрэнсис сыграли свадьбу мечты на 70-ю годовщину их брака. Об этом сообщает WTVR.

Гарольд и Фрэнсис познакомились в 1950-х годах на катке. Вскоре у них начался роман, и они поженились, когда им было 21 и 20. Тогда мужчина и женщина просто расписались и не стали устраивать никакой церемонии.

В 2026 году друзья и родственники супругов решили, что им нужна настоящая свадьба. Они организовали ее в церкви. Фрэнсис и Гарольд принесли друг другу клятвы в любви и верности перед алтарем.

«Спустя все эти годы я все еще люблю его, дорожу им и ценю все, что он сделал для меня», — призналась Фрэнсис. На церемонии у супругов спросили, как добиться такого же крепкого брака. «Выбирайте правильного человека, с которым проведете остаток жизни, и второе, не менее важное, — поставьте Бога на первое место», — ответили они.

Ранее сообщалось, что пожилые жители штата Флорида, США, рассказали, как им удается сохранять отношения на протяжении 83 лет. Выяснилось, что их любовь поддерживает традиция пить вместе пиво во время обеда.

