16:02, 10 ноября 2025Из жизни

Пара долгожителей раскрыла алкогольный секрет их 83-летнего брака

В США пара долгожителей назвала секретом их 83-летнего брака мартини
Юлия Юткина
Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Пожилые жители штата Флорида, США, рассказали, как им удается сохранять отношения на протяжении 83 лет. Секреты своего крепкого брака они раскрыли организации LongeviQuest.

107-летняя Элеонора Гиттенс и ее 108-летний муж Лайл Гиттенс рассказали, что им никогда не приходилось прикладывать какие-то усилия, чтобы оставаться вместе. «Мы любим друг друга», — объяснила женщина.

Тем не менее пара долгожителей рассказала, что у них есть одна традиция, которая помогает поддерживать их любовь. Она зародилась в 50-60-е годы XX века. Тогда, возвращаясь с тяжелой работы, Элеонора и Лайл всегда вместе пили мартини. Сейчас они заменили этот алкогольный напиток на пиво, который наливают друг другу в обед.

Элеонора и Лайл познакомились в 1941 году в университете. Вскоре мужчину забрали в армию, но в июне 1942 года отпустили на пару дней на церемонию бракосочетания с возлюбленной. Элеонора дождалась мужа с войны, и они стали жить как семья. В браке у них родилось трое детей.

Ранее сообщалось, что в США супруги, состоящие в браке уже 70 лет, раскрыли секрет долгой любви. Они объяснили, что никогда не ложатся спать, злясь друг на друга.

