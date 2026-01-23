Россиянам назвали способ защитить аккумулятор машины от мороза

Эксперт Мишин: Аккумулятор автомобиля нужно зарядить перед морозами

Перед наступлением сильных морозов нужно убедиться, что аккумулятор автомобиля максимально заряжен. Таким советом поделился эксперт НТИ «Автонет» Игорь Мишин. Его слова приводит РИА Новости.

«Работа автомобильного аккумулятора основана на химических реакциях, которые на морозе замедляются. Уже при минус 18 градусах аккумулятор работает на 60 процентов от заявленной мощности», — объяснил он. По словам специалиста, в сильные морозы стоит ограничить короткие поездки и работу машины на холостом ходу.

Самый морозный день зимы 2025-2026 годов в столичном регионе наступит уже на этой неделе. По оценкам метеорологов, в пятницу, 23 января, температура будет держаться ниже климатической нормы на 8 градусов — ожидается как минимум 15-17 градусов ниже нуля в столице, в Подмосковье — до минус 20. В дневные часы потеплеет на пару градусов.

Наступающие выходные, 24 и 25 января, окажутся самыми холодными за всю зиму, предупреждает метеоролог. В городе показатель будет колебаться от минус 21 до 23 градусов, по области — до минус 25 градусов.