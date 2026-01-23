Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:56, 23 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россияне назвали причину отказа от перехода на новую работу

Talantix: Россияне готовы остаться на старой работе в случае повышения зарплаты
Вячеслав Агапов

Фото: LStockStudio / Shutterstock / Fotodom

Россияне готовы остаться на старой работе, если им повысят зарплату. Причины отказа от перехода на новую работу назвали «Ленте.ру» эксперты Talantix.

Опрос соискателей проводился с 24 декабря 2025 года по 11 января 2026. Участие в нем приняли 4,8 тысячи российских соискателей.

Каждый второй респондент (52 процента) признался, что готов отказаться от перехода в новую компанию, если текущий работодатель предложит ему повышение зарплаты. Для части сотрудников важны и другие условия: 19 процентов готовы остаться на старом месте при повышении в должности, 18 процентов — если им предложат интересный проект, 15 процентов — при изменении графика работы, а 11 процентов — в случае перевода в другой отдел. Часть (16 процентов) опрошенных заявили, что не примут контроффер ни при каких условиях.

«С контроффером хотя бы раз в жизни сталкивались 49 процентов россиян. Из них 25 процентов соглашались остаться в компании, а 23 процента — все равно увольнялись, несмотря на улучшенные условия. Для большинства кандидатов ключевым фактором все еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты. Это говорит о том, что рынок труда становится более осознанным: сотрудники уходят не только за деньгами, но и за смыслом, развитием и балансом», — пояснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Материалы по теме:
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023
«Это нарушение гигиены» Начальники привыкли звонить в нерабочее время. Как по всему миру им запрещают это делать?
«Это нарушение гигиены»Начальники привыкли звонить в нерабочее время. Как по всему миру им запрещают это делать?
28 сентября 2024

Соискатели не готовы принять контроффер даже при увеличении зарплаты из-за сильного выгорания — на это указали 52 процента респондентов. На втором месте — неподходящие условия работы (36 процентов), на третьем — разногласия с руководством (34 процента). Также сотрудники отказываются от встречных предложений, потому что хотят сменить отрасль (28 процентов), коллектив (27 процентов) или планируют переезд (7 процентов).

Как показало исследование Superjob, более четверти (28 процентов) экономически активных россиян свыклись с мыслью, что им придется продолжать работать или подрабатывать на пенсии, чтобы обеспечить старость. Еще 23 процента надеются, что им хватит государственной пенсии, а 14 процентов рассчитывают на личные сбережения. О вложениях в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вспомнили только три процента респондентов, еще один процент ожидает помощи от детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Многодетная россиянка перевела миллион на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok