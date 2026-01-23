Россияне назвали причину отказа от перехода на новую работу

Talantix: Россияне готовы остаться на старой работе в случае повышения зарплаты

Россияне готовы остаться на старой работе, если им повысят зарплату. Причины отказа от перехода на новую работу назвали «Ленте.ру» эксперты Talantix.

Опрос соискателей проводился с 24 декабря 2025 года по 11 января 2026. Участие в нем приняли 4,8 тысячи российских соискателей.

Каждый второй респондент (52 процента) признался, что готов отказаться от перехода в новую компанию, если текущий работодатель предложит ему повышение зарплаты. Для части сотрудников важны и другие условия: 19 процентов готовы остаться на старом месте при повышении в должности, 18 процентов — если им предложат интересный проект, 15 процентов — при изменении графика работы, а 11 процентов — в случае перевода в другой отдел. Часть (16 процентов) опрошенных заявили, что не примут контроффер ни при каких условиях.

«С контроффером хотя бы раз в жизни сталкивались 49 процентов россиян. Из них 25 процентов соглашались остаться в компании, а 23 процента — все равно увольнялись, несмотря на улучшенные условия. Для большинства кандидатов ключевым фактором все еще является уровень дохода. Однако почти каждый второй респондент обращает внимание и на нематериальные аспекты: карьерный рост и интересные проекты. Это говорит о том, что рынок труда становится более осознанным: сотрудники уходят не только за деньгами, но и за смыслом, развитием и балансом», — пояснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.

Соискатели не готовы принять контроффер даже при увеличении зарплаты из-за сильного выгорания — на это указали 52 процента респондентов. На втором месте — неподходящие условия работы (36 процентов), на третьем — разногласия с руководством (34 процента). Также сотрудники отказываются от встречных предложений, потому что хотят сменить отрасль (28 процентов), коллектив (27 процентов) или планируют переезд (7 процентов).

Как показало исследование Superjob, более четверти (28 процентов) экономически активных россиян свыклись с мыслью, что им придется продолжать работать или подрабатывать на пенсии, чтобы обеспечить старость. Еще 23 процента надеются, что им хватит государственной пенсии, а 14 процентов рассчитывают на личные сбережения. О вложениях в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вспомнили только три процента респондентов, еще один процент ожидает помощи от детей.