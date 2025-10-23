Россияне начали привыкать к идее работать в старости

SuperJob: Доля надеющихся на пенсию россиян упала ниже доли готовых трудиться

Более четверти (28 процентов) экономически активных россиян свыклись с мыслью, что им придется продолжать работать или подрабатывать на пенсии, чтобы обеспечить старость. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.

Еще 23 процента надеются, что им хватит государственной пенсии, а 14 процентов рассчитывают на личные сбережения. О вложениях в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вспомнили только три процента респондентов, еще один процент ожидает помощи от детей.

Каждый четвертый опрошенный затруднился ответить на вопрос, за счет чего он собирается жить на пенсии. За последние 18 лет, отмечается в исследовании, доля таких ответов сильно выросла.

Женщины чаще мужчин рассчитывают на государственную пенсию и работу — 25 и 31 процентов против 20 и 26 процентов соответственно. Зато мужчины больше надеются на личные сбережения и средства НПФ — 16 и 5 процентов против 12 и 2 процентов.

Чаще говорят о госпенсии и работе в старости респонденты старше 45 лет и с высшим образованием. Более молодые категории со средним профессиональным образованием к таким вариантам склоняются реже.

Ранее депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил об угрозе, которые несет балльная система начисления пенсий. По его словам, молодые россияне могут столкнуться с тем, что к моменту их выхода на пенсию государственных выплат не хватит даже на удовлетворение базовых потребностей.