Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:24, 23 октября 2025Экономика

Россияне начали привыкать к идее работать в старости

SuperJob: Доля надеющихся на пенсию россиян упала ниже доли готовых трудиться
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom  

Более четверти (28 процентов) экономически активных россиян свыклись с мыслью, что им придется продолжать работать или подрабатывать на пенсии, чтобы обеспечить старость. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала SuperJob.

Еще 23 процента надеются, что им хватит государственной пенсии, а 14 процентов рассчитывают на личные сбережения. О вложениях в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вспомнили только три процента респондентов, еще один процент ожидает помощи от детей.

Каждый четвертый опрошенный затруднился ответить на вопрос, за счет чего он собирается жить на пенсии. За последние 18 лет, отмечается в исследовании, доля таких ответов сильно выросла.

Женщины чаще мужчин рассчитывают на государственную пенсию и работу — 25 и 31 процентов против 20 и 26 процентов соответственно. Зато мужчины больше надеются на личные сбережения и средства НПФ — 16 и 5 процентов против 12 и 2 процентов.

Чаще говорят о госпенсии и работе в старости респонденты старше 45 лет и с высшим образованием. Более молодые категории со средним профессиональным образованием к таким вариантам склоняются реже.

Ранее депутат Госдумы, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов предупредил об угрозе, которые несет балльная система начисления пенсий. По его словам, молодые россияне могут столкнуться с тем, что к моменту их выхода на пенсию государственных выплат не хватит даже на удовлетворение базовых потребностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рубио испугался выставить Трампа дураком». США отменили саммит с Путиным. Почему они это сделали?

    Похищенный в Москве итальянец пожаловался на сломанные ребра и панические атаки

    Россиянам назвали способ вернуть деньги за строительство дома

    Звезда западного шоу сбежал из России из-за угрозы расправы

    В центре галактики обнаружено загадочное свечение

    «Радиостанция Судного дня» передала слово «негропотоп» вместо «негротрона»

    Перечислены убивающие мужскую потенцию продукты

    Критик назвал самую бесталанную артистку российской эстрады

    Россияне начали возвращаться в офисы

    Решение Трампа ввести санкции после отмены встречи с Путиным объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости