Российский режиссер номинирован на «Оскар». Каковы его шансы на победу в главной кинопремии мира?

Российский аниматор Бронзит назвал победой номинацию на «Оскар»

Картина «Три сестры» российского режиссера Константина Бронзита получила номинацию на кинопремию «Оскар». Работа будет представлена в категории «Лучший короткометражный мультипликационный фильм». Постановщик оценил шансы на свою победу и рассказал, чем его лента отличается от конкурентов.

Бронзит выдвинул свой фильм на «Оскар» под псевдонимом и от другой страны

Номинанты на премию американской киноакадемии были оглашены в четверг, 22 января. Мультфильм «Три сестры» поборется за приз с такими картинами, как «Пенсионный план» (Ирландия), «Девушка, которая плакала жемчугом» (Канада), «Бабочка» (Франция) и «Вечнозеленый» (США).

Кадр: мультфильм «Три сестры»

Бронзит выдвинул свой 15-минутный мультфильм на премию не от России, а от Кипра, и под вымышленным именем Тимур Когнов. В интервью порталу Animation Magazine мультипликатор объяснил, что скрыл свою личность в рамках эксперимента, планировать который начал десятилетие назад.

По словам режиссера, он хотел проверить, привлечет ли фильм внимание без его имени. «Я прожил достаточно долго, чтобы знать, как работают фестивали. Мне довелось участвовать в конкурсной программе, быть членом жюри и членом отборочной комиссии. И я заметил очевидную тенденцию: когда нам показывают фильм известного режиссера, наше внимание автоматически, и даже бессознательно, усиливается именно к этому фильму», — рассказал он.

Я считал, что самым правильным и гуманным поступком было бы освободить всех зрителей (включая жюри) от груза имени, как в хорошем смысле (что, к счастью, обычно так и бывает), так и в плохом (реже). Это приближает нас к объективности суждений, насколько это вообще возможно в искусстве. Разве не к этому мы стремимся и чего требуем от всех судей? Константин Бронзит в интервью Animation Magazine

Это уже третья номинация работы Бронзита на «Оскар». Ранее он претендовал на премию с короткометражными мультфильмами «Уборная история — любовная история» в 2009 году и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 году.

Бронзит назвал главных соперников своего мультфильма на «Оскаре»

Главными конкурентами своей работы Бронзит посчитал французскую «Бабочку» и ирландский «Пенсионный план», передает 78.ru.

Режиссер отметил, что его проект единственным из шорт-листа оказался смешным и легким. «Вы знаете, какой сегодня дефицит юмора, оказывается? Все грузят! Мрак, шмак, тяжелая история, судьба, тяжелая судьба», — сказал он.

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Бронзит подчеркнул, что шансов получить номинацию на премию гораздо больше, чем победить в ней. «Из шорт-листа, где 15 фильмов, в номинацию попадает пять. Когда математически шанс попасть в номинацию один к трем, конечно, возможность получить номинацию есть. Дальше ты волнуешься и понимаешь, что тут как карта ляжет. В этом есть определенная доля везения», — заявил он в беседе с НСН.

Шансы на победу усложнились, математически теперь один к пяти. Но они всегда есть. Я вижу остальных номинантов, всех посмотрел. Там есть работы послабее и посильнее. И англичане сильные, и французы сильные, американец сильный. Но шансы все равно есть Константин Бронзит беседе с НСН

Константин Бронзит ранее работал над мультфильмами «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и наследница престола».