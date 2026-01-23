Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
10:57, 23 января 2026Культура

Российский режиссер прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Российский режиссер Бронзит назвал свою номинацию на «Оскар» чудом
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Российский режиссер Константин Бронзит, картина которого «Три сестры» получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультипликационный фильм», впервые высказался об успехе. Его слова передает ТАСС.

«Я чувствую радость. Это чудо. Это третья моя номинация, и это невероятно. Стабильность — показатель класса», — заявил Бронзит.

Соревноваться с «Тремя сестрами» в номинации будут анимационные ленты «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девушка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план». Церемония вручения «Оскаров» пройдет 16 марта 2026 года.

Ранее Бронзит номинировался на «Оскар» за свои короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» в 2009 году и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 году. Среди полнометражных работ режиссера — «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и наследница престола».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Во сколько оцениваешь здоровье сына?» Ребенка «короля госзаказов» похитили в Красноярске. Отцу прислали видео и потребовали выкуп

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Зеленский анонсировал переговоры по Донбассу с Россией и США

    Найденное в сарае старое ружье выстрелило в российского подростка

    Известной телеведущей сделают операцию из-за серьезной болезни

    В США объяснили причину жесткой политики в отношении Европы

    Пожилой мужчина с болезнью Альцгеймера повторно женился на своей супруге

    Полина Гагарина напугала фанатов внешним видом на фото в бикини

    На Украине назвали главную тему предстоящих переговоров в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok