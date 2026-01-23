Российский режиссер прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Российский режиссер Бронзит назвал свою номинацию на «Оскар» чудом

Российский режиссер Константин Бронзит, картина которого «Три сестры» получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный мультипликационный фильм», впервые высказался об успехе. Его слова передает ТАСС.

«Я чувствую радость. Это чудо. Это третья моя номинация, и это невероятно. Стабильность — показатель класса», — заявил Бронзит.

Соревноваться с «Тремя сестрами» в номинации будут анимационные ленты «Бабочка», «Вечнозеленый», «Девушка, которая плакала жемчугом» и «Пенсионный план». Церемония вручения «Оскаров» пройдет 16 марта 2026 года.

Ранее Бронзит номинировался на «Оскар» за свои короткометражные мультфильмы «Уборная история — любовная история» в 2009 году и «Мы не можем жить без космоса» в 2016 году. Среди полнометражных работ режиссера — «Алеша Попович и Тугарин Змей» и «Три богатыря и наследница престола».