Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

Александр Розенбаум назвал мир главной человеческой ценностью со сцены в Дубае

Российский певец Александр Розенбаум во время выступления в Дубае обратился к зрителям с антивоенной речью. На это обратил внимание Telegram-канал «ДУБАЙ.REPORT».

Народный артист России назвал мир главной человеческой ценностью, после чего исполнил композицию на соответствующую тему.

«Считаю себя профессиональным гражданином этой планеты, своей страны и всем людям желаю мира. Это главное, что было и есть, нет ничего дороже для людей», — заявил Розенбаум со сцены.

Ранее стало известно, что Розенбаум получает за частное выступление девять миллионов рублей. Известно, что райдер барда является скромным, артист прежде всего следит за качественным выполнением технических требований.