15:55, 23 января 2026

Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

Александр Розенбаум назвал мир главной человеческой ценностью со сцены в Дубае
Андрей Шеньшаков
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский певец Александр Розенбаум во время выступления в Дубае обратился к зрителям с антивоенной речью. На это обратил внимание Telegram-канал «ДУБАЙ.REPORT».

Народный артист России назвал мир главной человеческой ценностью, после чего исполнил композицию на соответствующую тему.

«Считаю себя профессиональным гражданином этой планеты, своей страны и всем людям желаю мира. Это главное, что было и есть, нет ничего дороже для людей», — заявил Розенбаум со сцены.

Ранее стало известно, что Розенбаум получает за частное выступление девять миллионов рублей. Известно, что райдер барда является скромным, артист прежде всего следит за качественным выполнением технических требований.

