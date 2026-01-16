Реклама

Культура
22:26, 16 января 2026Культура

Райдер Александра Розенбаума раскрыли

В райдере Александра Розенбаума оказались кипяток, бутерброды и минералка
Андрей Шеньшаков

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Легендарный певец Александр Розенбаум получает за частные выступления девять миллионов рублей. Об этом сообщил портал «Абзац» со ссылкой на одно из ивент-агентств.

По информации источника, райдер барда является скромным, артист прежде всего следит за качественным исполнением технических требований. В частности, в гримерке Розенбаума должны быть чайник с горячей водой, минеральная вода, бутерброды с сыром и колбасой, комфортный диван и кресло.

При этом уточняется, что артист не просит охрану и не уточняет марку автомобиля, на котором предпочитает добираться до места проведения концерта.

Ранее стало известно, что российский певец Александр Розенбаум оформил товарный знак для продажи табака и алкоголя. Он решил закрепить за собой использование строки «Доля казачья — служба лихая» из песни.

