Розенбаум собрался продавать табак и алкоголь

«Звездач»: Розенбаум оформил товарный знак «Доля казачья — служба лихая»

Российский певец Александр Розенбаум оформил товарный знак для продажи табака и алкоголя. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнитель решил закрепить за собой использование строчки «Доля казачья — служба лихая» из песни. Теперь под этим названием он сможет продавать браслеты, аксессуары, канцелярку, керамику, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и даже открыть ресторан», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко расширил линейку брендированной продукции, на которой зарабатывает в России.