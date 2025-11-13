Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:51, 13 ноября 2025Культура

Розенбаум собрался продавать табак и алкоголь

«Звездач»: Розенбаум оформил товарный знак «Доля казачья — служба лихая»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский певец Александр Розенбаум оформил товарный знак для продажи табака и алкоголя. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнитель решил закрепить за собой использование строчки «Доля казачья — служба лихая» из песни. Теперь под этим названием он сможет продавать браслеты, аксессуары, канцелярку, керамику, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и даже открыть ресторан», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко расширил линейку брендированной продукции, на которой зарабатывает в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пригожин 100 процентов уцелел». Ветеран ЧВК «Вагнер» раскрыл свою версию судьбы основателя компании

    Названа цена самой дорогой сталинки в России

    В Финляндии допустили открытие границы с Россией

    Отар Кушанашвили высказался о внешности Вали Карнавал

    Заммэра Ялты взяли под стражу

    Россиянин попал под следствие после знакомства с женщинами в социальных сетях

    Россия на выставке в ОАЭ покажет скоростной Supercam

    Центробанк назвал похищенную у россиян мошенниками сумму

    Турист купил «чудо-масло» у продавца на улице Таиланда и потерял 350 тысяч рублей

    Получивший 140 миллионов рублей военный прокурор уехал из России и «умер»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости