Уехавший из России лидер «Мумий Тролля» стал продавать елочные игрушки

Лидер «Мумий Тролля» Лагутенко стал зарабатывать на продаже елочных игрушек в РФ

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко расширил линейку брендированной продукции, на которой зарабатывает в России. Об этом сообщает «Абзац».

К прежнему ассортименту добавились елочные игрушки, носки и редкие кассеты. Отмечается, что в сентябре артист также представил футболки с новыми принтами.

По данным источника, в России Лагутенко также принадлежит компания «Лагуна», которая занимается реализацией музыкальных записей. За 2024 год фирма принесла чистую прибыль в размере 15 миллионов рублей.

Ранее в октябре стало известно, что Лагутенко сохранил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России. Исполнитель подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком до ноября 2035 года.

В 2022 году группа «Мумий Тролль» заявила о приостановке концертной деятельности до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировала концертный тур по России. Затем выступления были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам.