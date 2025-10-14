Культура
10:34, 14 октября 2025Культура

Лидер «Мумий Тролля» не стал отказываться от бизнеса в России

Лидер «Мумий Тролля» продлил право на товарный знак в России
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Музыкант Илья Лагутенко сохранил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что исполнитель подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком. «Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление музыканта», — говорится в материале. Уточняется, что Лагутенко будет владеть товарным знаком до ноября 2035 года.

В марте сообщалось, что группа «Мумий Тролль» больше не планирует давать концерты в российских городах.

В 2022 году «Мумий Тролль» заявил о приостановке концертной деятельности до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировал концертный тур по России. Затем концерты были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам.

