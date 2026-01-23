США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом в $260 млн

США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с неоплаченным долгом в 260 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Распоряжение о выходе из Всемирной организации здравоохранения американский лидер Дональд Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока. По данным агентства, Конституция Соединенных Штатов предусматривает, что для окончательного выхода правительство должно за год уведомить организацию и полностью погасить финансовые обязательства.

21 января 2025 года Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Администрация американского лидера объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения. В июле 2020 года США впервые уведомили ВОЗ о выходе из организации.