07:35, 23 января 2026

США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

США вышли из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с неоплаченным долгом в 260 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Распоряжение о выходе из Всемирной организации здравоохранения американский лидер Дональд Трамп подписал в первый день своего второго президентского срока. По данным агентства, Конституция Соединенных Штатов предусматривает, что для окончательного выхода правительство должно за год уведомить организацию и полностью погасить финансовые обязательства.

21 января 2025 года Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ. Администрация американского лидера объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения. В июле 2020 года США впервые уведомили ВОЗ о выходе из организации.

