Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:26, 23 января 2026Мир

Стратегию Трампа по Гренландии разоблачили

Болтон: Деэскалация в Гренландии показывает, что у Трампа нет стратегии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Деэскалация ситуации в Гренландии, предпринятая президентом США Дональдом Трампом, показывает, что у него нет большой стратегии в отношении острова. Об этом заявил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает The Hill.

«За один день мы прошли путь от встречи, которую некоторые предвестники конца света в Европе называли самой важной встречей о будущем Запада в новейшей истории, до того как Трамп отказался от двух своих самых серьезных угроз», — сказал он.

Болтон выразил надежду, что люди извлекут из этой ситуации урок и будут знать, что когда «Трамп играет в такие вещи, он придерживает штаны (англ. by the seat of your pants — наобум, по наитию, — прим. «Ленты.ру»)».

«Здесь нет никакой стратегии», — заключил он.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что США вынуждены признать свое поражение в гренландском вопросе. Он отметил, что теперь Вашингтон перешел к договорам о расширении военного присутствия на острове и добыче полезных ископаемых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

    Украинские военные отказались воевать после ряда неудач

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok