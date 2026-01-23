Исход гренландского вопроса признали поражением Трампа

Политолог Дудаков: Трамп проиграл по вопросу Гренландии

США вынуждены признать свое поражение в гренландском вопросе и перешли к договорам о расширении военного присутствия на острове и добыче полезных ископаемых, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«У США и так имеется большая военная база на территории Гренландии, и ничего не мешает американцам размещать там дополнительные воинские контингенты или увеличивать свое военное присутствие. Об этом всем можно было договариваться и без той драмы, которую мы наблюдали сейчас с попытками [президента США Дональда] Трампа захватить Гренландию», — сказал Дудаков.

Американским компаниям также ничего не мешает добывать полезные ископаемые на территории острова, отметил политолог, уточнив, что и по этому вопросу можно было бы договориться с местными властями. По его словам, американский военный контингент на территории Гренландии на сегодняшний день — 200 человек.

«Задача Трампа состояла в том, чтобы устроить себе большую символическую победу, показать, что США впервые за 100 лет территориально расширяются и таким образом золотой век возвращается. Тем более что в случае присоединение Гренландии это было бы самым большим территориальным расширением США с начала 19 века», — пояснил Дудаков.

Однако США оказались в ситуации, когда им не пошли навстречу, что вызвало растерянность в администрации Трампа. Поэтому теперь им приходится обсуждать историю с военными базами и добычей редкоземельных минералов, хотя это, конечно, очевидное поражение Трампа, так как он мог этого добиться и без угроз присоединить остров.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало о том, что соглашение, сформированное президентом США Дональдом Трампом и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, а также право Вашингтона на добычу полезных ископаемых на острове. Другой источник отметил, что выполнение этих договоренностей зависит от того, сдержит ли американский лидер свое обещание не вводить пошлины против европейских стран.