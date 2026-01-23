Раскрыты подробности соглашения Трампа и Рютте по Гренландии

Bloomberg: Соглашение Трампа и Рютте включает размещение ракет США в Гренландии

Соглашение, сформированное президентом США Дональдом Трампом и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, а также право Вашингтона на добычу полезных ископаемых на острове. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Рамочное соглашение, о котором Трамп заявил после встречи с Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предполагает размещение американских ракет, предоставление прав на добычу полезных ископаемых с целью недопущения влияния Китая и усиление присутствия НАТО [в Гренландии]», — сообщил агентству неназванный европейский чиновник.

Другой источник отметил, что выполнение этих договоренностей зависит от того, сдержит ли американский лидер свое обещание не вводить пошлины против европейских стран.

Дополнительно сообщается, что в ходе переговоров Трампа и Рютте вопрос суверенитета острова не поднимался. По словам генсека альянса, не обсуждался и вопрос об увеличении численности американских войск, хотя датское правительство заявило, что «полностью готово» к такому сценарию.

21 января Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.