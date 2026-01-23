Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 23 января 2026Мир

Раскрыты подробности соглашения Трампа и Рютте по Гренландии

Bloomberg: Соглашение Трампа и Рютте включает размещение ракет США в Гренландии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Соглашение, сформированное президентом США Дональдом Трампом и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, предусматривает размещение американских ракет в Гренландии, а также право Вашингтона на добычу полезных ископаемых на острове. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Рамочное соглашение, о котором Трамп заявил после встречи с Рютте на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предполагает размещение американских ракет, предоставление прав на добычу полезных ископаемых с целью недопущения влияния Китая и усиление присутствия НАТО [в Гренландии]», — сообщил агентству неназванный европейский чиновник.

Другой источник отметил, что выполнение этих договоренностей зависит от того, сдержит ли американский лидер свое обещание не вводить пошлины против европейских стран.

Дополнительно сообщается, что в ходе переговоров Трампа и Рютте вопрос суверенитета острова не поднимался. По словам генсека альянса, не обсуждался и вопрос об увеличении численности американских войск, хотя датское правительство заявило, что «полностью готово» к такому сценарию.

21 января Трамп сообщил о достижении договоренности с Рютте по Гренландии. Он назвал встречу продуктивной, подчеркнув, что не будет вводить тарифы против восьми европейских стран, сопротивлявшихся присоединению острова к Соединенным Штатам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал Украине неприятный прогноз на будущее при одном условии. С чем столкнется Киев?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Касающийся СВО и российских военных вывод сделали из встречи Путина с Уиткоффом

    В российских школах решили сократить изучение одного предмета

    Раскрыты подробности об отце похищенного ради выкупа российского подростка

    Выход новой PlayStation задержат

    На Западе возмутились манерами Зеленского

    Британец и 61-летняя женщина занялись сексом на глазах у туристов

    Дан прогноз о стремительном уходе китайских автобрендов из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok