Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:40, 23 января 2026Мир

Стало известно о планах США и Евросоюза по восстановлению Украины

Politico: США и ЕС хотят привлечь к восстановлению Украины 800 млрд долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

США и Европейский союз (ЕС) намерены привлечь около 800 миллиардов долларов из государственных и частных источников для поддержки и восстановления Украины после прекращения боевых действий. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ.

«США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для помощи в восстановлении Украины», — говорится в статье.

Как указало издание, документ призван обеспечить восстановление Украины и ускорить ее продвижение к членству в Евросоюзе. Журналисты добавили, что финансовая стратегия рассчитана до 2040 года и предусматривает, в том числе, оперативный шаговый план на первые 100 дней. Они уточнили, что список включен в американский мирный пакет из 20 пунктов.

Ранее стало известно, что на восстановление Украины уйдет 524 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Зеленскому предрекли суд за совершенные в ходе вооруженного конфликта ошибки

    40-летняя Ирина Шейк снялась без трусов для иностранного издания

    Участники переговоров в Абу-Даби согласились продолжить диалог

    Первый день переговоров в ОАЭ по Украине завершился

    Стало известно о планах США и Евросоюза по восстановлению Украины

    Песков рассказал о работе по урегулированию на Украине

    Пушилин допустил увеличение территории России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok