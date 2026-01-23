Стало известно о планах США и Евросоюза по восстановлению Украины

Politico: США и ЕС хотят привлечь к восстановлению Украины 800 млрд долларов

США и Европейский союз (ЕС) намерены привлечь около 800 миллиардов долларов из государственных и частных источников для поддержки и восстановления Украины после прекращения боевых действий. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на документ.

«США и ЕС надеются привлечь 800 миллиардов долларов государственных и частных средств для помощи в восстановлении Украины», — говорится в статье.

Как указало издание, документ призван обеспечить восстановление Украины и ускорить ее продвижение к членству в Евросоюзе. Журналисты добавили, что финансовая стратегия рассчитана до 2040 года и предусматривает, в том числе, оперативный шаговый план на первые 100 дней. Они уточнили, что список включен в американский мирный пакет из 20 пунктов.

Ранее стало известно, что на восстановление Украины уйдет 524 миллиарда долларов.