Экономика
06:43, 15 декабря 2025Экономика

Названа стоимость восстановления Украины после конфликта

Yle: На восстановление Украины уйдет 524 миллиарда долларов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Разрушения, вызванные конфликтом на территории Украины, а также затраты на последующее восстановление экономики в течение 10 лет оцениваются в 524 миллиарда долларов. Такую сумму назвал западный телерадиовещатель Yle.

«Разрушения, вызванные конфликтом, и экономическое восстановление обойдутся Украине в 524 миллиарда долларов, или почти 450 миллиардов евро, за десять лет», — отмечается в сообщении со ссылкой на независимый немецкий экономический институт.

Также уточняется, что совокупная помощь Украине со стороны разных стран к концу октября достигла 303,3 миллиарда евро, дополнительно существуют обязательства еще примерно на 90 миллиардов евро.

Ранее западные СМИ написали, что урегулирование по Украине включает в себя три документа. Это мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления.

До это издание The Wall Street Journal писало, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта.

Ранее издание FT написало, что на Украине начался процесс реструктуризации долгов на сумму 2,6 миллиарда долларов к экономическому росту.

