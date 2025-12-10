Стало известно количество документов по урегулированию конфликта на Украине

WP: Урегулирование по Украине включает в себя три документа

Урегулирование по Украине включает в себя три документа. Подробности о количестве юридических актов по завершению конфликта пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинского чиновника.

«Мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления», — перечислил он три составляющих урегулирования по Украине.

По информации чиновника, переговоры еще далеки от завершения. Украина и представители Евросоюза, отмечает украинский источник, планируют опубликовать совместный пакет поправок к документу уже 10 декабря.

Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта. Отмечается, что переговоры по разрешению украинского кризиса могут затянуться в том числе, если на поле боя не произойдет крупных изменений.