Бывший СССР
12:34, 10 декабря 2025

Стало известно количество документов по урегулированию конфликта на Украине

WP: Урегулирование по Украине включает в себя три документа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Урегулирование по Украине включает в себя три документа. Подробности о количестве юридических актов по завершению конфликта пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинского чиновника.

«Мирный план, гарантии безопасности и план экономического восстановления», — перечислил он три составляющих урегулирования по Украине.

По информации чиновника, переговоры еще далеки от завершения. Украина и представители Евросоюза, отмечает украинский источник, планируют опубликовать совместный пакет поправок к документу уже 10 декабря.

Ранее газета Wall Street Journal (WSJ) писала, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта. Отмечается, что переговоры по разрешению украинского кризиса могут затянуться в том числе, если на поле боя не произойдет крупных изменений.

