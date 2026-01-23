В Минобороны России рассказали об уничтожении восьми РСЗО и одного ЗРК ВСУ за неделю

За прошедшую неделю Вооруженные силы (ВС) России уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что три из восьми уничтоженных РСЗО — западного производства.

Вдобавок к этому за прошедшую неделю российскими военными была уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса».

Также 23 января в Минобороны сообщили, что в течение прошедших семи дней ВС России нанесли один массированный и пять групповых ударов по Украине, целями которых стали объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, горючего, места хранения, производства и запуска беспилотников, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.