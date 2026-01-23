Реклама

Силовые структуры
15:59, 23 января 2026Силовые структуры

В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

ГП признала нежелательной в РФ деятельность криптобиржи WhiteBit за помощь ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Генеральная прокуратура (ГП) признала нежелательной на территории России деятельность криптовалютной биржи WhiteBit и аффилированных с ней организаций W Group. Об этом «Ленте.ру» сообщили в российском ведомстве.

Прокурорская проверка установила, что европейская платформа по торговле криптовалютой сотрудничает с МИД Украины, а с мая 2022 года предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе Владимира Зеленского для сбора донатов.

Кроме того, WhiteBit активно финансирует ВСУ, им передано 11 миллионов долларов. Только на закупку беспилотников было перечислено 900 тысяч долларов. Также идет сбор средств на международных благотворительных аукционах для членов запрещенной в России террористической организации «Азов» и других украинских военных формирований.

В Генпрокуратуре отметили, что криптобиржа выводит из России средства через различные «серые» схемы.

Ранее была признала нежелательной французская организация Vigo Law Firm, являющаяся юридическим представителем неправительственной организации Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre! («За Украину, за их и за нашу свободу!») (ее деятельность признана в РФ нежелательной).

