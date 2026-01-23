Реклама

В России рассказали о курсе доллара на 2026 год

Депутат Панеш: Нынешнее падение доллара является временным явлением
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Текущее снижение курса доллара, достигшее в середине января 2026 года отметки 75,79 рубля, стало результатом совместного влияния и не будет продолжительным, рассказал депутат Каплан Панеш. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

По словам депутата, на укрепление рубля повлияло решение Банка России и Минфина примерно на 70 процентов увеличить ежедневный объем продаж иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Кроме того, добавил он, сохранение высокой ключевой ставки на уровне 16 процентов сделало рублевые инструменты привлекательными для сбережений. Сказался и сезонный фактор: накопление предприятиями рублей перед уплатой налогов, также временно укрепляет национальную валюту, подчеркнул Панеш.

«Большинство аналитиков сходятся во мнении, что нынешнее падение доллара — явление временное, характерное для начала года. Прогнозы на конец 2026 года предполагают ослабление рубля. Консенсус-прогноз указывает на среднегодовой курс в районе 88,5 рубля за доллар. Аналитики крупных инвестиционных компаний ожидают постепенное смещение курса в диапазон 85-90 рублей, а в базовом сценарии — даже до 87-100 рублей за доллар», — рассказал парламентарий.

Он добавил, что основными причинами будущей коррекции станут ожидаемое плавное снижение ключевой ставки Банка России до 12-14 процентов к концу года, что сделает рублевые активы менее привлекательными, а также сокращение объемов валютных интервенций по бюджетному правилу. Дополнительное давление окажет восстановление импорта и сезонный рост спроса на валюту в летний период, заключил Панеш.

Ранее сообщалось, что официальный курс доллара резко упал в России — Центробанк (ЦБ) РФ опустил его значение почти на полтора рубля, до 76,04. Курс евро 22 января также продолжил снижение.

