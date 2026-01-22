Реклама

Экономика
18:00, 22 января 2026Экономика

Официальный курс доллара резко упал

Банк России опустил официальный курс доллара почти до 76 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Официальный курс доллара резко упал в России — Центробанк (ЦБ) РФ опустил его значение почти на полтора рубля, до 76,04, свидетельствуют данные регулятора.

Уже вчера, 21 января, ЦБ понизил курс до минимальных с начала года 77,52 рубля, однако в четверг тенденция ослабления американской валюты продолжилась, и на рынке Форекс доллар падал ниже 75 рублей.

«Фактор налогового периода, временно увеличивающий предложение иностранной валюты, а также свойственный началу года слабый спрос на нее — это два сильных драйвера укрепления рубля», — отметил в связи с этим эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Курс евро 22 января также продолжил снижение. ЦБ, опустив его накануне до 90,72 рубля, в этот раз скорректировал его до 88,79 рубля.

