Курс доллара упал ниже 75 рублей

Курс доллара на Форекс упал до минимальных почти за три года 75 рублей

В ходе торгов в четверг, 22 января, курс доллара на рынке Форекс падал ниже 75 рублей. Это произошло впервые с февраля 2023 года, то есть почти за три года, свидетельствуют данные Investing.

Курс евро упал до 88,4 рубля, что стало минимумом за полтора месяца. Курс юаня на Мосбирже снижается до 10,84 рубля, это наименьшее значение за полтора месяца. Такая валютная динамика наблюдается на фоне роста индекса Мосбиржи до 2 785 пунктов — максимального значения с конца прошлого года.

Главной причиной укрепления рубля и валютного фондового рынка стал предстоящий визит в Москву спецпосланника главы США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером, в рамках которого они проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Инвесторы по традиции ожидают от контрактов российской и американской сторон смягчения геополитической напряженности с перспективой остановки боевых действий на Украине и снятия санкций. За последний год российский фондовый рынок пережил уже несколько взлетов, которые каждый раз оборачивались новым падением.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики полагают, что по итогам года курс рубля заметно ослабеет к текущим значениям, опустившись до фундаментально обоснованного уровня. С другой стороны, такие же прогнозы эксперты давали и в прошлом году.