Экономика
18:40, 21 января 2026Экономика

ЦБ опустил курс доллара до минимума с начала года

Официальный курс доллара опустился до минимальных в 2026 году 77,52 рубля
Платон Щукин
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Курс доллара на 22 января, установленный Банком России, опустился до минимальных с начала 2026 года 77,52 рубля. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Евро подешевел до 90,72 рубля, однако в начале недели он был еще дешевле. Курс юаня опустился до 11,11 рубля, в последний раз он был дешевле в конце прошлого года.

Также в среду максимальных значений с начала года достиг индекс Мосбиржи, поднимавшийся до 2779 пунктов на фоне позитивных ожиданий в области геополитики.

Поводом для надежд инвесторов стала информация о подготовке визита в Москву спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Сопровождать его должен зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер, а сами переговоры намечены на четверг, 22 января.

Весь последний год, с момента возвращения Трампа на пост главы Белого дома, информация о контактах Москвы и Вашингтона была основным позитивным триггером на российских фондовом и валютных рынках. Однако к настоящему времени о каком-либо прогрессе в переговорах по урегулированию украинского конфликта и снятии санкций неизвестно.

