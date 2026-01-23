В российском городе крыша жилой пятиэтажки просела из-за снега

В Ленинске-Кузнецком крыша жилой пятиэтажки просела из-за снега

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области крыша жилого пятиэтажного дома просела из-за снега. Внимание на ситуацию в российском городе обратил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранним утром 23 января в доме, расположенном по адресу проспект Ленина, 63/2 — в здании по причине скопления снега просела кровля. Глава Кемеровской области уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, повреждений в квартирах выявлено не было.

«Поручил оперативно закрыть тепловой контур здания — сначала временными конструкциями. Затем управляющая компания проведет ремонтные работы», — поделился информацией чиновник. Он также призвал глав муниципалитетов проверить крыши домов в их районах и убрать снег.

Накануне стало известно, что в Оренбурге на пенсионерку из-за схода снега обрушился козырек магазина.