Экономика
16:06, 23 января 2026Экономика

В российском городе крыша жилой пятиэтажки просела из-за снега

В Ленинске-Кузнецком крыша жилой пятиэтажки просела из-за снега
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал «Илья Середюк»

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области крыша жилого пятиэтажного дома просела из-за снега. Внимание на ситуацию в российском городе обратил губернатор региона Илья Середюк в Telegram-канале.

Инцидент произошел ранним утром 23 января в доме, расположенном по адресу проспект Ленина, 63/2 — в здании по причине скопления снега просела кровля. Глава Кемеровской области уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал, повреждений в квартирах выявлено не было.

«Поручил оперативно закрыть тепловой контур здания — сначала временными конструкциями. Затем управляющая компания проведет ремонтные работы», — поделился информацией чиновник. Он также призвал глав муниципалитетов проверить крыши домов в их районах и убрать снег.

Накануне стало известно, что в Оренбурге на пенсионерку из-за схода снега обрушился козырек магазина.

