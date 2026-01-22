Реклама

15:35, 22 января 2026

В российском городе на пенсионерку упал козырек магазина

В Оренбурге на пенсионерку из-за схода снега упал козырек магазина
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В селе Ташла Оренбургской области из-за схода снега на 78-летнюю женщину рухнул козырек магазина. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Инцидент произошел на входе в продуктовый магазин. Навес не выдержал веса наледи, и конструкция упала на стоявшую под ним пенсионерку. В результате обрушения пожилая женщина была госпитализирована со множественными переломами ноги. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Опасную конструкцию демонтировали. Владельцу магазина и главе местного сельсовета внесли представления. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Рузаевке глыба льда с крыши рухнула на 11-летнюю школьницу. Благодаря оперативной помощи медиков девочке удалось избежать серьезных травм. В другом российском городе, Уфе, сошедший с крыши снег упал на голову 16-летнему подростку.Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

