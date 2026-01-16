В российском городе на ребенка рухнула ледяная глыба

В Рузаевке на 11-летнюю девочку рухнула глыба льда с крыши

В Мордовии на ребенка с крыши здания упала глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Рузаевка у подъезда жилого дома. Снежная масса обрушилась на 11-летнюю школьницу. Трагедии удалось избежать: бригада скорой помощи оперативно доставила девочку в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас угрозы для здоровья ребенка нет.

По факту произошедшего надзорное ведомство инициировало проверку, отдельно будет дана оценка работе управляющей компании, ответственной за уборку кровли.

Ранее в другом российском городе, Уфе, снежная глыба, соскользнув с крыши, рухнула на голову 16-летнему подростку. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

15 января в Петропавловске-Камчатском мужчину раздавило сошедшей с кровли наледью. В момент обвала мужчина откапывал свой автомобиль. Веса сошедшего с высоты двухэтажного здания снега хватило, чтобы нанести мужчине травмы, несовместимые с жизнью.