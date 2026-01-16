Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:41, 16 января 2026Экономика

В российском городе на ребенка рухнула ледяная глыба

В Рузаевке на 11-летнюю девочку рухнула глыба льда с крыши
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Мордовии на ребенка с крыши здания упала глыба льда. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Инцидент произошел в городе Рузаевка у подъезда жилого дома. Снежная масса обрушилась на 11-летнюю школьницу. Трагедии удалось избежать: бригада скорой помощи оперативно доставила девочку в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас угрозы для здоровья ребенка нет.

По факту произошедшего надзорное ведомство инициировало проверку, отдельно будет дана оценка работе управляющей компании, ответственной за уборку кровли.

Ранее в другом российском городе, Уфе, снежная глыба, соскользнув с крыши, рухнула на голову 16-летнему подростку. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

15 января в Петропавловске-Камчатском мужчину раздавило сошедшей с кровли наледью. В момент обвала мужчина откапывал свой автомобиль. Веса сошедшего с высоты двухэтажного здания снега хватило, чтобы нанести мужчине травмы, несовместимые с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На российских заправках подешевел бензин

    Марию Погребняк чуть не проглотил кашалот

    Жители российского поселка замерзли в квартирах

    В Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках»

    Туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук

    Названы сроки снижения цен на огурцы

    Назван фактор усиления воздействия воспаления на организм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok