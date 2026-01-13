Реклама

15:54, 13 января 2026

Снежная глыба рухнула на голову российскому подростку

В Уфе снежная глыба с крыши дома рухнула на голову 16-летнему подростку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Уфе снежная глыба с крыши многоквартирного дома рухнула на голову 16-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал UFA1.

Инцидент произошел на улице Левитана в районе Демского парка. Несовершеннолетний россиянин шел около пятиэтажного дома, и в этот момент ему на голову с кровли упала глыба из снега и льда. Пострадавший выжил, но получил травмы.

На место происшествия прибыли медики. Врачи диагностировали у подростка сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму. Подробности случившегося выясняют специалисты.

Ранее огромная глыба рухнула на девушку в городе Выксе Нижегородской области. Инцидент произошел рядом с многоквартирным домом на улице Красные Зори. На молодую россиянку упала массивная глыба наледи и снега. Девушку доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей всю необходимую помощь. Подробности о ее состоянии и характере травм не уточнялись.

