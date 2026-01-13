Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 13 января 2026Экономика

Огромная глыба льда с крыши рухнула на россиянку

В Нижегородской области огромная глыба льда с крыши рухнула на девушку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Telegram-канал «Нижегородский Следком»

В Нижегородской области огромная глыба льда с крыши дома рухнула на девушку. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Выксе на улице Красные Зори. Молодая россиянка находилась рядом с многоквартирным домом, когда на нее упала массивная глыба наледи и снега. Пострадавшая выжила, но получила травмы — девушку доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей всю необходимую помощь.

В результате было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Подробности и обстоятельства случившегося пока уточняются. Правоохранители собираются оценить действия организаций, ответственных за своевременную очистку крыши.

Ранее жительница Санкт-Петербурга отсудила сотни тысяч рублей за глыбу льда, упавшую на ее машину по вине коммунальщиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о снятии с должности командующего на СВО генерала

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Москвичей предупредили о резком повышении давления

    Российские дроны вооружили новой миной с «Искрой»

    Стало известно о мощных ударах по приграничному городу Украины

    Подпольные казино в российском регионе заработали более 21,5 миллиона рублей

    В России указали на опасность попыток увязать темы украинского конфликта и Гренландии

    Глава Кузбасса рассказал о принятом после смерти детей в Новокузнецке решении

    Стали известны подробности о проверке анализов медперсонала роддома в Новокузнецке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok