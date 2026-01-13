Огромная глыба льда с крыши рухнула на россиянку

В Нижегородской области огромная глыба льда с крыши рухнула на девушку

В Нижегородской области огромная глыба льда с крыши дома рухнула на девушку. Об этом сообщает управление Следственного комитета по российскому региону в Telegram-канале.

Инцидент произошел в городе Выксе на улице Красные Зори. Молодая россиянка находилась рядом с многоквартирным домом, когда на нее упала массивная глыба наледи и снега. Пострадавшая выжила, но получила травмы — девушку доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей всю необходимую помощь.

В результате было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Подробности и обстоятельства случившегося пока уточняются. Правоохранители собираются оценить действия организаций, ответственных за своевременную очистку крыши.

Ранее жительница Санкт-Петербурга отсудила сотни тысяч рублей за глыбу льда, упавшую на ее машину по вине коммунальщиков.