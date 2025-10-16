Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:19, 16 октября 2025Экономика

Петербурженка отсудила сотни тысяч рублей за упавший на машину лед

Петербурженка отсудила 650 тыс. руб. за глыбу льда с крыши, повредившую ее авто
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Reuters

Петербурженка отсудила сотни тысяч рублей за глыбу льда, упавшую на ее машину по вине коммунальщиков. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

По информации источника, в декабре 2023 года 57-летняя женщина оставила автомобиль марки BMW X6 во дворе жилого дома, а на следующий день она обнаружила на нем повреждения. Выяснилось, что с крыши здания на машину рухнула глыба льда.

Вскоре после случившегося россиянка подала в суд на управляющую компанию за ненадлежащее содержание общего имущества дома. Эксперты оценили восстановительный ремонт более чем в 350 тысяч рублей, а суд, согласившись с этой суммой, добавил к ней компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности от коммунальщиков потребовали выплатить владелице авто более 650 тысяч рублей.

«Судебный пристав уведомил коммунальную службу о возбуждении исполнительного производства, предупредив о последствиях неисполнения решения суда. Денежные средства были перечислены на депозитный счет районного отдела только после принудительных мер в отношении 13 автомобилей, принадлежащих компании», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу. Вскоре после этого, указано в сообщении, петербурженка получила компенсацию.

Ранее стало известно, что житель Кирова с инвалидностью отсудил у коммунальщиков 200 тысяч рублей за падение на льду во дворе дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы встретимся в Будапеште». Путин и Трамп договорились о встрече за несколько часов до визита Зеленского в США. Что от нее ждать?

    Трамп рассказал об обсуждении с Путиным передачи ракет Tomahawk Киеву

    Трамп намекнул на отказ дать Зеленскому «Томагавки»

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Трамп заявил о неподходящем времени для санкций против России

    Трамп допустил непрямые переговоры Путина и Зеленского

    На Западе заявили об истерике у европейских лидеров

    В России предложили построить туннель на Аляску и назвать его именем Путина и Трампа

    Атаку на российских журналистов назвали военным преступлением

    Трамп анонсировал встречу с Путиным в течение двух недель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости