Петербурженка отсудила сотни тысяч рублей за упавший на машину лед

Петербурженка отсудила 650 тыс. руб. за глыбу льда с крыши, повредившую ее авто

Петербурженка отсудила сотни тысяч рублей за глыбу льда, упавшую на ее машину по вине коммунальщиков. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

По информации источника, в декабре 2023 года 57-летняя женщина оставила автомобиль марки BMW X6 во дворе жилого дома, а на следующий день она обнаружила на нем повреждения. Выяснилось, что с крыши здания на машину рухнула глыба льда.

Вскоре после случившегося россиянка подала в суд на управляющую компанию за ненадлежащее содержание общего имущества дома. Эксперты оценили восстановительный ремонт более чем в 350 тысяч рублей, а суд, согласившись с этой суммой, добавил к ней компенсацию морального вреда и штраф. В общей сложности от коммунальщиков потребовали выплатить владелице авто более 650 тысяч рублей.

«Судебный пристав уведомил коммунальную службу о возбуждении исполнительного производства, предупредив о последствиях неисполнения решения суда. Денежные средства были перечислены на депозитный счет районного отдела только после принудительных мер в отношении 13 автомобилей, принадлежащих компании», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу. Вскоре после этого, указано в сообщении, петербурженка получила компенсацию.

Ранее стало известно, что житель Кирова с инвалидностью отсудил у коммунальщиков 200 тысяч рублей за падение на льду во дворе дома.