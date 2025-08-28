Экономика
00:30, 29 августа 2025Экономика

Инвалид отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий лед

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Житель Кирова с инвалидностью отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за скользкий лед. Внимание на ситуацию в городе обратила пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации источника, 65-летний мужчина, шедший мимо дома № 9 по улице Сурикова, поскользнулся, упал и сломал руку. В пресс-службе уточнили, что мужчине понадобилось пройти медицинское лечение. Из-за случившегося он испытывал не только физическую боль, но и нравственные страдания.

Узнав об инциденте, прокуратура начала проверку, в ходе которой выяснила, что мужчина получил травму из-за ненадлежащей уборки придомовой территории управляющей компанией. «В целях защиты прав инвалида прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с управляющей компании компенсации причиненного морального вреда. Ленинским районным судом города Кирова исковые требования прокурора удовлетворены, в пользу гражданина взыскано 200 тыс. рублей», — поделились информацией в пресс-службе ведомства. На данный момент решение суда еще не вступило в силу.

Ранее в августе стало известно, что житель Саратова упал в четырехметровый коллектор, наполненный водой. Позднее спасатели вызволили пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения.

