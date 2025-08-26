В российском городе мужчина упал в четырехметровый коллектор

Житель Саратова попал в больницу после падения в четырехметровый коллектор

В Саратове мужчина упал в глубокий коллектор, наполненный водой. О происшествии сообщает телеканал «Саратов 24».

Несчастный случай произошел на улице Элмашевской в Ленинском районе города, звонок в экстренные службы поступил утром. В канализацию рухнул 52-летний горожанин. Спасателям пришлось вызволять пострадавшего с глубины в четыре метра с помощью альпинистского снаряжения. Реанимационная служба облспаса доставила мужчину в больницу. Обстоятельства падения выясняются.

В июле в российском городе Каменске-Уральском в коллектор упал двухлетний ребенок. Люк был прикрыт листом картона. Кто прикрыл дыру, неизвестно: ремонтных работ на участке не проводилось, по версии властей, крышку мог случайно сдвинуть тяжелый грузовик.