Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:04, 26 августа 2025Экономика

В российском городе мужчина упал в четырехметровый коллектор

Житель Саратова попал в больницу после падения в четырехметровый коллектор
Виктория Клабукова

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Саратове мужчина упал в глубокий коллектор, наполненный водой. О происшествии сообщает телеканал «Саратов 24».

Несчастный случай произошел на улице Элмашевской в Ленинском районе города, звонок в экстренные службы поступил утром. В канализацию рухнул 52-летний горожанин. Спасателям пришлось вызволять пострадавшего с глубины в четыре метра с помощью альпинистского снаряжения. Реанимационная служба облспаса доставила мужчину в больницу. Обстоятельства падения выясняются.

В июле в российском городе Каменске-Уральском в коллектор упал двухлетний ребенок. Люк был прикрыт листом картона. Кто прикрыл дыру, неизвестно: ремонтных работ на участке не проводилось, по версии властей, крышку мог случайно сдвинуть тяжелый грузовик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости