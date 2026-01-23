В Житомире заявили о повреждении критической инфраструктуры

На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Житомире

Объект критической инфраструктуры был поврежден в Житомирской области Украины в результате взрыва. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям региона в своем Telegram-канале.

«Россия снова атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины. Из-за вражеской атаки возник пожар на одном из таких объектов, который спасатели оперативно ликвидировали», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Россия якобы текущей зимой сфокусировалась на ударах по энергообъектам Киева, Одессы и Днепропетровска (украинское название — Днепр), так как хочет изолировать эти города от национальной сети.