Забота о себе
03:00, 26 января 2026Забота о себе

Женщины вспомнили о самых тяжелых и замалчиваемых деталях беременности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Женщины вспомнили о деталях беременности, которые считают самыми тяжелыми и при этом замалчиваемыми в обществе. Своими откровениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для одних пользовательниц стало неприятным открытием, как долго на самом деле длится восстановление после беременности и родов.

Моя подруга (ей сейчас ей 82 года) работала медсестрой в роддоме. Когда я родила первенца, она рассказала, что женщинам раньше говорили, что на восстановление уходит два года. Первый — на восстановление после беременности, а затем еще год — на восстановление после первого года жизни ребенка. Мы должны нормализовать это и сегодня

Hopeful-Extension755

Другие рассказали об отвращении к еде.

Все говорят и спрашивают об особых пристрастиях беременных. Я ничего не хотела. Еда вызывала у меня отвращение. Я могла есть только несколько блюд (и у меня не было к ним тяги, просто продукты, от которых меня не тошнило), но на большую часть еды не могла даже смотреть. Я боялась приема пищи

JanewithouttheEпользовательница Reddit

Еще одна женщина пожаловалась на сильную тревожность.

Беспокойство от осознания того, что в любую секунду у вас может произойти выкидыш, особенно в конце, когда нужно отслеживать количество толчков изнутри. Во время беременности очень многое может пойти не так, даже у тех, кто добирается до финиша без проблем, и это трагично. После родов и работы в роддоме я не понимаю, почему домашние роды так популярны, ведь у людей бывают кровотечения, а частота сердечных сокращений у ребенка может снизиться из-за стресса во время родов, причем гораздо чаще, чем люди думают

Past-Advisor-824пользовательница Reddit
Многие также отметили, что сама беременность оказалась не такой страшной, как геморрой и проблемы с опорожнением кишечника после родов.

Я понятия не имела, насколько ужасна первая дефекация после родов. Теперь, когда кто-нибудь спросит, что взять с собой в больницу перед родами, я отвечу прямо: средства для смягчения стула

caprahircus_пользовательница Reddit

