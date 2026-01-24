Дубинский: Европа не может претендовать на равную позицию в обсуждении Украины

После перформанса с Гренландией европейцам уже нет смысла даже делать вид, что они претендуют на какую-то равную позицию в обсуждении с США судьбы Украины. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«(Президент Украины Владимир — примечание "Ленты.ру") Зеленский, наконец, понял булгаковское "союзники — сволочи". Не потому ли, к слову, запретили Михаила Афанасьевича?» — высказался он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом.