Мир
00:17, 24 января 2026
Мир

Дубинский высказался о возможностях Европы в обсуждении Украины

Дубинский: Европа не может претендовать на равную позицию в обсуждении Украины
Марина Совина
Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

После перформанса с Гренландией европейцам уже нет смысла даже делать вид, что они претендуют на какую-то равную позицию в обсуждении с США судьбы Украины. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«(Президент Украины Владимир — примечание "Ленты.ру") Зеленский, наконец, понял булгаковское "союзники — сволочи". Не потому ли, к слову, запретили Михаила Афанасьевича?» — высказался он.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Европа может передать Гренландию США, чтобы задобрить американскую администрацию во главе с Дональдом Трампом.

