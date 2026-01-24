Реклама

Мир
02:14, 24 января 2026Мир

Европе предрекли большую трагедию в случае продолжения конфликта на Украине

Аналитик Макгрегор: ЕС ждет большая трагедия, если на Украине не будет мира
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Европейский континент может столкнуться с большой трагедией, если конфликт на Украине не будет завершен. С таким мнением в эфире YouTube-канала Glenn Diesen выступил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Если мы не будем осторожны, это станет ужасной трагедией для Восточной Европы и в конечном счете для Европы в целом. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что случится что-то по-настоящему плохое», — сказал Макгрегор. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин демонстрирует «поразительную сдержанность», ведь на самом деле он бы мог преподать НАТО «очень серьезный урок».

Он также отметил, что Киев преследует лишь одну цель — навредить России как можно сильнее. По его мнению, глава Украины Владимир Зеленский и его близкое окружение занимается лишь собственным обогащением и попытками нанести ущерб Москве.

23 января в ОАЭ состоялся первый раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Ключевыми стали вопросы территорий и завершения конфликта.

