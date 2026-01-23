Реклама

Мир
21:49, 23 января 2026Мир

В ОАЭ встретились представители России, Украины и США. Что известно о ходе переговоров?

Представитель Киева сообщил, что переговоры в ОАЭ проходят в разных форматах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

23 января в Абу-Даби начались переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что они продлятся два дня. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян сообщил, что Арабские Эмираты поддерживают прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.

Переговоры, начавшиеся сегодня в Абу-Даби и запланированные на два дня, являются частью усилий по содействию диалогу и поиску политических решений кризиса

Абдулла бин Заид Аль Нахайянглава МИД ОАЭ

Известно, что перед началом переговорного процесса президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился с главами российской, украинской и американской делегаций и пожелал им успехов на переговорах.

Переговоры проходят в закрытом режиме

Первые раунды переговоров в ОАЭ было решено провести в закрытом режиме. Сейчас неизвестно даже место их проведения. Кроме того, не предусмотрено присутствие прессы на этом мероприятии.

Однако некоторые подробности общественности все-таки сообщают. Так, представитель Киева рассказал, что переговоры между тремя сторонами ведутся в разных форматах. Как пишет издание The Washington Post, некоторые участники переговоров иногда отходят в сторону, чтобы пообщаться наедине.

Эти переговоры проходят в самых разных форматах — иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам

The Washington Post со ссылкой на неназванного представителя Киева

Кроме того, стало известно, какие вопросы обсуждаются в ОАЭ. Среди главных тем оказались такие аспекты, как буферные зоны и различные механизмы контроля. Как рассказал источник ТАСС, эти вопросы, «наряду с другими важными темами, являются предметами встречи».

Украинская делегация ежечасно докладывает о ходе переговоров Зеленскому

Еще одной важной темой текущих переговоров являются параметры прекращения конфликта, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, представители Киева, которые находятся в ОАЭ, докладывают ему о ситуации на месте практически каждый час.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Thomas Peter / Reuters

Зеленский подчеркнул, что между участниками переговоров уже состоялся разговор. Украинский лидер добавил, что это важно, так как трехсторонних встреч не было уже давно. «Говорят о параметрах прекращения войны», — поделился он.

Кроме того, по словам президента Украины, он лично определил позиции украинской делегации. Он также призвал не делать каких-либо выводов, так как для этого пока слишком рано.

Ожидания от переговоров

Как рассказал Зеленский, в ОАЭ стороны будут обсуждать вопрос территорий, и это станет ключевой темой встреч. При этом окончательных решений по этому вопросу пока не принято.

Материалы по теме:
«Воюем дальше». В России подвели итог встречи Путина и Уиткоффа и озвучили неприятную новость для Зеленского
«Воюем дальше». В России подвели итог встречи Путина и Уиткоффа и озвучили неприятную новость для Зеленского
Сегодня
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?
Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?
Сегодня
«Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»
«Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»
Сегодня

Вопрос мирного урегулирования комментировали перед началом переговоров и в России. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник считает, что Москве требуется признание новых субъектов России международным сообществом, в частности Украиной. Он подчеркнул, что такой исход бы устроил Москву в рамках урегулирования.

Кроме того, Колесник добавил, что с каждым днем ситуация для Украины становится все хуже. «Чем дальше будут затягивать переговоры Запад и Украина, тем гораздо более тяжелые будут сформулированы территориальные условия для Украины», — сказал он.

Как сообщала газета Corriere della Sera со ссылкой на источники, на переговорах стороны могут обсудить вопрос отказа Киева от территорий. Взамен Украина может получить программу финансовой поддержки в размере 800 миллиардов долларов.

