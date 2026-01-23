Названо приемлемое для России решение территориального вопроса для мира на Украине

Депутат Колесник: РФ бы устроило признание новых территорий мировым сообществом

Признание новых субъектов России международным сообществом, в частности Украиной — такое решение территориального вопроса устроило бы Москву в рамках мирного урегулирования, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Кремле заявил о том, что в рамках урегулирования украинского конфликта необходимо решение вопроса о территориях по «формуле Анкориджа», поскольку без него долгосрочного мира не будет.

«В конечном итоге решение за главнокомандующим, президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]. Я не дипломат, но если мое мнение хотите знать, я думаю, что Россию бы устроило признание международным сообществом и, соответственно, Украиной тех территорий, которые являются субъектами Российской Федерации, согласно нашей Конституции, и законодательно приняты в состав по результатам референдума в каждом из субъектов», — высказался депутат.

Парламентарий уточнил, что речь идет о Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской области, Запорожской области и республике Крым.

Если бы сегодня это произошло, то, я думаю, Россию бы это устроило. Дальше требования будут другие. Чем дальше будут затягивать переговоры Запад и Украина, тем гораздо более тяжелые будут сформулированы территориальные условия для Украины Андрей Колесник депутат Госдумы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на трехсторонних переговорах России с Украиной и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будет обсуждаться вопрос территорий. Он добавил, что окончательных решений до сих пор не принято.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщала со ссылкой на источники о том, что в ходе предстоящей трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США будет обсуждаться вопрос отказа Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки Западом в размере 800 миллиардов долларов.

