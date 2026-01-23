Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:27, 23 января 2026РоссияЭксклюзив

Названо приемлемое для России решение территориального вопроса для мира на Украине

Депутат Колесник: РФ бы устроило признание новых территорий мировым сообществом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Признание новых субъектов России международным сообществом, в частности Украиной — такое решение территориального вопроса устроило бы Москву в рамках мирного урегулирования, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров с американской делегацией в Кремле заявил о том, что в рамках урегулирования украинского конфликта необходимо решение вопроса о территориях по «формуле Анкориджа», поскольку без него долгосрочного мира не будет.

«В конечном итоге решение за главнокомандующим, президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным]. Я не дипломат, но если мое мнение хотите знать, я думаю, что Россию бы устроило признание международным сообществом и, соответственно, Украиной тех территорий, которые являются субъектами Российской Федерации, согласно нашей Конституции, и законодательно приняты в состав по результатам референдума в каждом из субъектов», — высказался депутат.

Парламентарий уточнил, что речь идет о Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Херсонской области, Запорожской области и республике Крым.

Если бы сегодня это произошло, то, я думаю, Россию бы это устроило. Дальше требования будут другие. Чем дальше будут затягивать переговоры Запад и Украина, тем гораздо более тяжелые будут сформулированы территориальные условия для Украины

Андрей Колесникдепутат Госдумы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на трехсторонних переговорах России с Украиной и США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) будет обсуждаться вопрос территорий. Он добавил, что окончательных решений до сих пор не принято.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщала со ссылкой на источники о том, что в ходе предстоящей трехсторонней встречи между представителями России, Украины и США будет обсуждаться вопрос отказа Киева от территорий в обмен на программу финансовой поддержки Западом в размере 800 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В московский регион пришли 20-градусные морозы

    Евродепутат призвала забрать золотой запас у США

    Людям с гастритом и язвой рекомендовали отказаться от популярного продукта

    Отказ от работы на OnlyFans вынудил сестру Кейт Мосс покупать подделки люксовых брендов

    Предсказаны решения Украины по итогам переговоров в Абу-Даби

    В России предупредили о военных задачах спутников с ИИ

    Путин приехал в российский вуз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok